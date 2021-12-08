РЭО подготовил ESG-стандарт для компаний отрасли обращения с отходами

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский экологической оператор (РЭО) подготовил декларацию и ESG-стандарт (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) для российских компаний в сфере обращения с отходами, применение которых на первом этапе будет добровольным. Об этом сообщает в среду пресс-служба РЭО.

"Важно устойчивое развитие отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и ESG-стандарт деятельности компаний в этой сфере. И задача РЭО в этом плане - продвижение политики зеленого финансирования. Для этого публично-правовая компания подготовила регламент экспертного и общественного заверения отчетов об устойчивом развитии компаний", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении. По его словам, документ разработан в целях повышения информационной открытости, прозрачности и доверия заинтересованных лиц к деятельности РЭО и компаний в сфере обращения с ТКО. Те, кто присоединится к стандарту, будут предоставлять свои отчеты в РЭО, а экспертный совет по устойчивому развитию РЭО будет их верифицировать. "Особо хочу подчеркнуть, что соответствие ESG-стандартам повысит привлекательность инвестпроектов, и будет важным фактором при обращении в РЭО за финансовой поддержкой", - добавил Буцаев.

Как уточнил глава РЭО, в течение 30 дней оператор будет принимать замечания и предложения к декларации, стандарту, а также регламенту экспертного заверения корпоративной отчетности по устойчивому развитию. После обработки комментариев на сайте будет опубликован итоговый вариант, и все заинтересованные в формировании экономики замкнутого цикла стороны смогут присоединиться к стандарту.

"Документы, применение которых на первом этапе будет добровольным, поможет компаниям отрасли перестроить организационные и бизнес-процессы для соответствия современным требованиям в сфере устойчивого развития, ESG-факторов и декарбонизации. Компании, которые присоединятся к стандарту, также смогут получать приоритет при запросе финансирования. ESG-стандарт подготовлен с учетом требований национальной таксономии, рекомендаций Банка России и иных документов, в том числе международного уровня, определяющих подходы к устойчивому развитию и зеленому финансированию", - уточнили в РЭО.

О стандарте

Стандарт включает в себя три главных фактора ESG. Одним из параметров фактора "E" является соответствие показателям нацпроекта "Экология" к 2030 году: объект должен направлять на обработку 100% отходов, на утилизацию - не менее 49,5%, на захоронение - не более 50%. В рамках мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объектах и в пределах их воздействия компании будут обязаны ежеквартально раскрывать сведения в ленте новостей, публиковать отчетность по результатам мониторинга, пока идет строительство и эксплуатация объекта.

В факторе "S" значится параметр,обязывающий компанию, которая подала заявку на финансирование нового объекта, предоставить план и политику взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая поставщиков, местные сообщества, СМИ, экологические организации. Кроме того, на момент подачи заявки в компании должен быть утвержденный документ по информационной политике, активно действующий сайт, лента новостей по факторам ESG, представительство в социальных сетях. Также компания должна взять на себя обязательство по подготовке ежегодного отчета о прогрессе в области устойчивого развития по ключевым показателям стандарта ESG, прохождении общественного заверения на заседании экспертного совета по устойчивому развитию РЭО. Эти обязательства включены в фактор "G".