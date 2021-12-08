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Вучич: Миллер пообещал не оставить Сербию без газа

Глава "Газпрома" Миллер пообещал не оставить Сербию без газа - Вучич.

Глава ОПЕК: нефть и газ к середине века будут составлять 50% мировых энергоносителей
Нефть будет составлять около 28% мировых потребностей в энергетике, газ - более 24%, считает Мухаммед Баркиндо
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