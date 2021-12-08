"Дочка" Росатома представила первую публичную оценку запасов месторождения Павловское

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. АО "Первая горнорудная компания" (ПГРК, входит в Атомредметзолото, АРМЗ - горнорудный дивизион Росатома) представила первую публичную оценку рудных запасов месторождения Павловское (Южный остров архипелага Новая Земля, Архангельская область). Как сообщили ТАСС в АРМЗ, оценка была подготовлена компанией AMC Consultants Pty Ltd (AMC) в соответствии с рекомендациями Кодекса JORC (Австрало-азиатский кодекс оценки запасов руды и металлов - прим. ТАСС).

Согласно результатам оценки, по состоянию на 30 сентября 2021 года рудные запасы Павловского месторождения для отработки открытым способом оцениваются в 19 млн тонн руды при содержании 3,3% цинка, 0,7% свинца и 16 г/т серебра. Это эквивалентно 620 тыс. тонн цинка, 131 тыс. тонн свинца и 9,4 млн унций серебра.

Павловское - четвертое по величине месторождение полиметаллических свинцово-цинковых руд в России, и ПГРК стремится занять лидирующие позиции по выпуску цинкового концентрата, планируя создать на его базе горнодобывающий производственный комплекс, отметили в АРМЗ.

"Оцененные рудные запасы в размере 19 млн т позволят окупить первоначальные инвестиции за 5,5 лет, что подтверждает экономическую эффективность проекта и целесообразность его освоения. В целом оценка запасов по признанной во всем мире системе JORC позволит нам говорить на одном языке с зарубежными партнерами, различными финансовыми институтами, покупателями на условиях "off-take", - сказал в беседе с ТАСС исполнительный директор АО "ПГРК" Игорь Семенов.

Как отметили в АРМЗ, экономический анализ, проведенный AMC, также подтвердил, что по показателям будущей выручки и затратам на ее получение Павловский проект является экономически целесообразным. В качестве расчетных цен на металлы, принятые для рудных запасов, принимались цены: на цинк - $2 800/т, свинец - $1 900/т и серебро - $24 за унцию, а курс обмена валюты - 72 рубля за $1. Кроме того, для расчетов бралось среднее извлечение металла при переработке: цинк - 90%, свинец - 53%, серебро - 33%.

Освоение свинцово-цинкового месторождения Павловское на Южном острове архипелага Новая Земля вошло в Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, указ о ее реализации президент РФ Владимир Путин подписал 26 октября 2020 года. Развитие свинцово-цинкового минерально-сырьевого центра на архипелаге Новая Земля стало основным направлением реализации государственной стратегии в Архангельской области. Наряду с модернизацией морского порта регионального центра, развитием транспортной инфраструктуры, судостроительной промышленности, стратегия предполагает освоение северных территорий посредством недропользования.