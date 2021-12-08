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Глава ОПЕК: нефть и газ к середине века будут составлять 50% мировых энергоносителей

Нефть будет составлять около 28% мировых потребностей в энергетике, газ - более 24%, считает Мухаммед Баркиндо

ХЬЮСТОН /штат Техас/, 8 декабря. /ТАСС/. Научные и статистические данные не говорят о скором отказе от нефти и газа, к 2045 году они будут составлять более 50% всех энергоносителей. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в обращении к участникам 23-го Мирового нефтяного конгресса. Запись выступления продемонстрировали в среду на одной из сессий форума.

"Что касается нефти и газа, то некоторые считают, что эти сектора не должны быть частью будущего энергетики, а должны остаться в истории, - сказал он. - В будущем же, по их мнению, должны доминировать только возобновляемые источники энергии и электрические транспортные средства. Но наука не говорит нам этого, статистика <…> также не говорит".

"Нефть и газ будут составлять, по нашему прогнозу, более 50% мировых потребностей в энергетике к 2045 году. Нефть - около 28%, газ - более 24%", - отметил Баркиндо.

Мировой нефтяной конгресс открылся 6 декабря в Хьюстоне. На форум, который продлится до 9 декабря, съехались профильные министры ряда стран, главы энергетических компаний. Делегации рассматривают вопросы энергетической безопасности, зеленые технологии, восстановление и рост мировой экономики после пандемии, а также ценообразование на рынке.

Теги
Баркиндо, Мухаммед
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