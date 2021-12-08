Пострадавшему от пандемии самарскому бизнесу окажут поддержку на сумму около 4 млрд рублей

САМАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Поддержка на общую сумму почти 4 млрд рублей, включающая гранты в размере одного МРОТ на каждого занятого и льготные кредиты по программе "ФОТ 3.0", одобрена для предпринимателей Самарской области. Об этом в прямом эфире на телеканале ГТРК "Самара" в среду сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"На 8 декабря на получение гранта по этим нерабочим дням поступили заявления от 12 429 предприятий. Одобрено 10 489 заявлений на 60 тыс. с лишним человек, и уже одобрены субсидии на 770 млн рублей. Но и это не все. Предприниматели из пострадавших отраслей могут получить льготный кредит, и этот кредит [по программе] "ФОТ 3.0" мы каждый день отслеживаем. Поступило уже 1 537 обращений, заявлена сумма кредита - 5,4 млрд рублей", - рассказал Азаров.

По данным главы региона, из поступивших заявок одобрены 902 на сумму 3,2 млрд рублей. Предпринимателям уже предоставили 427 кредитов на сумму 1,5 млрд рублей.

Выплаты в размере одного МРОТ предоставляются на каждого сотрудника безвозмездно. Индивидуальные предприниматели без наемных работников также могут оформить грант на себя. Заявления по этой мере поддержки принимаются до 15 декабря этого года, деньги поступают в течение восьми рабочих дней. Помимо этого, предприниматели до 30 декабря могут оформить кредиты под 3% годовых сроком на 18 месяцев по госпрограмме "ФОТ 3.0".

На региональном уровне приняты меры поддержки для бизнеса. Так, представители малого и среднего бизнеса могут обратиться в Гарантийный фонд Самарской области за микрозаймом до 1 млн рублей на два года по максимально низкой ставке 1% годовых. При этом микрозайм предполагает пониженное залоговое обеспечение в размере 50% от суммы займа. Пониженная ставка в 1% годовых также действуют для самозанятых самарцев.

Государственный фонд развития промышленности Самарской области реализует несколько программ финансирования инвестиционных проектов, в том числе совместные займы с Фондом развития промышленности РФ. Займ в размере от 20 до 100 млн рублей предоставляется по ставке 1% или 3% в зависимости от выбранной программы и залогового обеспечения. Срок достигает пяти лет с возможностью отсрочки по оплате основного долга на три года. Предоставляются и региональные займы суммой от 5 до 15 млн рублей по ставке 2% или 3% в зависимости от залогового обеспечения. Срок также составляет до пяти лет с возможностью отсрочки по оплате основного долга на один год.