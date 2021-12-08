В Дагестане "Цифровые волонтеры" проверят наличие QR-кодов у посетителей торговых центров

МАХАЧКАЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Волонтерское движение "Цифровые волонтеры" из числа студентов IT-специальностей создали в Дагестане. Они будут проверять QR-коды о вакцинации от коронавируса у посетителей торговых центров, сообщил в среду ТАСС врио министра цифрового развития Республики Дагестан Тамерлан Буганов.

"Министерством цифрового развития Республики Дагестан организовано волонтерское движение "Цифровые волонтеры" из числа студентов IT-специальностей высших и средних специальных учебных заведений республики. Сегодня стартовала акция по проверке QR-кодов у посетителей торговых центров Махачкалы, в которой приняли участие "Цифровые волонтеры" и представители Минцифры региона", - сказал собеседник агентства.

По словам Буганова, меры, принимаемые по ограничению посещения граждан без QR-кода торгово-развлекательных центров, общепита, направлены на сохранение здоровья и жизни людей.

"Не под лозунгом, а с призывом: "Берегите здоровье!" проходят наши мероприятия в крупных торговых центрах столицы республики", - добавил он.