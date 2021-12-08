В Самарской области уровень безработицы упал ниже допандемийного уровня

САМАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы в Самарской области достиг 0,87%, что ниже допандемийного значения. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире на телеканале ГТРК "Самара" в среду.

"Кстати, хочу сказать, что цифры буквально сегодняшнего дня - у нас уровень безработицы в регионе ниже, чем в доковидный период, он был 0,9%, сейчас он 0,87%. То есть мы не просто достигли доковидного уровня по занятости, но даже уже улучшили показатели", - отметил глава региона.

Азаров рассказал, что сейчас число вакансий на областном рынке труда в три раза превышает количество человек, ищущих работу. "Каждый человек, который реально хочет работать, может найти работу", - заключил губернатор.

Как сообщал ТАСС, впервые число вакансий превысило количество безработных в начале марта. Тогда на рынке труда было размещено более 36 тыс. вакансий, безработными числились 31,3 тыс. человек. В августе число вакансий достигло около 42 тыс., а количество безработных - 25 тыс. В сентябре уровень безработицы был равен 1%.

Для стабилизации ситуации на рынке труда, которая ухудшилась из-за пандемии коронавируса, власти проводили профориентационные мероприятия, профессиональное обучение, консультации и помогали жителям найти подходящую работу.