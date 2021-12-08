Российский комитет СИГРЭ обсудил влияние климатических целей на развитие энергосистем

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский национальный комитет Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ) на юбилейном заседании, посвященном 100-летию ассоциации, обсудил влияние энергоперехода на развитие отрасли, говорится в сообщении группы "Россети".

"Ассоциация была создана в период формирования первых энергосистем, когда специалисты из разных стран решили объединиться для обсуждения самых сложных вопросов. Сейчас перед отраслью стоят не менее масштабные задачи энергоперехода, именно эта проблематика стала лейтмотивом юбилейной сессии, которая состоялась в 2021 году. Российские эксперты внесли существенный вклад в эту работу, представив доклады по всем направлениям исследований, проводимых СИГРЭ", - сказал председатель РНК СИГРЭ, первый заместитель генерального директора, исполнительный директор "Россетей" Андрей Муров.

Электросетевые компании имеют сравнительно небольшие выбросы СО2. Однако "Россети" уделят большое внимание охране окружающей среды, занимаясь лесовосстановлением и внедряя энергоэффективные решения, говорил ранее генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин. При этом он отмечал, что энергопереход требует развития возобновляемой энергетики, что приведет к существенным изменениям в работе сетевого комплекса, поэтому "необходимо взвешенно подходить к этому вопросу".

На заседании также рассматривались результаты работы молодежной секции РНК СИГРЭ, которая сегодня является самой крупной в мире. В 2021 году было проведено 20 мероприятий с участием 70 профильных вузов, более 7 тысяч студентов, аспирантов и молодых ученых.

СИГРЭ является глобальной организацией в области электроэнергетики. Он был основан в Париже в 1921 году. В своей деятельности СИГРЭ осуществляет полномасштабный подход, позволяющий охватывать все классы напряжения сетей во всех аспектах их деятельности, включая технические вопросы, экономику, экологию и нормативно-правовое регулирование.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.