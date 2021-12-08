Fitch сохранило рейтинг ПГК на уровне BBB- со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Первой грузовой компании (ПГК) в иностранной и национальной валютах на уровне BBB-, говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу - "стабильный".

Как отметило агентство, ПГК является одним из ведущих общенациональных коммерческих операторов подвижного состава с сильным деловым профилем. "Мы ожидаем, что ПГК сохранит консервативные финансовые показатели", - говорится в материалах агентства. Эксперты Fitch также отметили, что ожидают увеличения капиталовложений и начала выплаты компанией дивидендов.

Первая грузовая компания - крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. В управлении ПГК более 100 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, крытые вагоны, хопперы и платформы. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная - в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.