Ремонт 15 км дорог провели за счет экономии денег при возведении Северного обхода в Калуге

КАЛУГА, 8 декабря. /ТАСС/. Экономия средств при возведении Северного обхода, который является частью кольцевой автомобильной трассы вокруг Калуги, позволила отремонтировать 15 км дорог в соседних населенных пунктах. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Калужской области по итогам рабочей поездки губернатора Владислава Шапши.

"За счет сэкономленных средств отремонтировано дорожное покрытие в близлежащих населенных пунктах, поврежденное в ходе строительных работ, общей протяженностью около 15 км. В 2022 году эта работа также будет продолжена", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, строительство Северного обхода идет в графике, на всем протяжении будущей трассы уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие, на участке в 12 км уже уложен верхний слой. На всех мостах и путепроводах смонтированы пролетные строения, идет установка шумозащитных экранов, барьерных ограждений, опор освещения. "Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Уровень технической готовности, по данным на 8 декабря, составляет 72,59%", - отметили в пресс-службе.

Строительство Северного обхода началось в 2019 году, автомобильная дорога на протяжении 21,7 км будет иметь четыре полосы движения шириной 3,75 м, расчетная скорость движения - 120 км/ч. Реализация проекта завершит возведение кольцевой трассы протяженностью 83,7 км и интенсивностью транспортного потока до 40 тыс. автомобилей в сутки. Северный обход является одним из самых крупных дорожных проектов региона, стоимость объекта составляет около 12,9 млрд рублей.