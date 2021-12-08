Роскосмос опроверг информацию о высокой цене оформления документов для визита на Восточный

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный для взрослых граждан РФ составляет менее 10 тыс. рублей, для ребенка - менее 5 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее на встрече президента РФ Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых студент Московского физико-технического института (МФТИ) Иван Утешев посетовал, что отечественные научные центры остаются закрытыми, что мешает популяризации науки. Для примера он привел тур на космодром Восточный, стоимость которого на 3-4 дня составляет порядка 100 тыс. рублей. По его словам, большая часть этой суммы уходит на оформление разрешения. На что Путин высказался за развитие туризма на Восточном и возмутился высокими ценами за оформление таких "путевок".

"Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный, согласно приложению к приказу ФГУП "ЦЭНКИ" (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры), <...> для взрослых граждан России с учетом услуг туроператора составляет менее 10 тыс. рублей, на ребенка - не более 5 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, стоимость посещения космодрома группой в 100 человек с учетом полноценной туристической программы и с транспортным обслуживанием во время пусковой кампании составляет 674 тыс. 110 рублей. "То есть 6 741 рубль на одного человека", - пояснили там.

С апреля прошлого года, подчеркнули в Роскосмосе, въезд на территорию ЗАТО Циолковский строго ограничен.