Мишустин проведет в Перми совещание о проектах в авиационном двигателестроении

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг посетит с рабочей поездкой Пермь. Там он осмотрит несколько социальных и производственных объектов, а также проведет совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"9 декабря в Перми М. В. Мишустин посетит ряд объектов социальной, культурной и производственной сфер", - говорится в сообщении.

Также в программе председателя правительства РФ совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения.

Помимо этого, у Мишустина запланирована беседа с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Такие встречи являются традиционными для поездок премьера в регионы. На них обычно обсуждается ситуация в субъекте в целом, обозначаются перспективные направления и проблемные вопросы.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта РФ Виталий Савельев, глава Минфина Антон Силуанов.