Бизнес просит Минэнерго РФ изменить правила возмещения трат на места зарядки электрокаров

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Деловая Россия" просит Минэнерго РФ скорректировать проект постановления кабмина о правилах предоставления регионам субсидий из федерального бюджета на софинансирование их расходов, связанных с развитием зарядной инфраструктуры для электромобилей. Об этом говорится в письме президента бизнес-объединения Павла Титова министру энергетики РФ Николаю Шульгинову (имеется в распоряжении ТАСС).

Проект документа вносит изменения в госпрограмму "Развитие энергетики". Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из федбюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение затрат юридическим лицам и ИП, реализующим инвестпроекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автотранспорта. Согласно пояснительной записке, документ разработан в соответствии с планом мероприятий по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ до 2030 года, утвержденным кабмином в августе 2021 года.

"Просим вас, уважаемый Николай Григорьевич, рассмотреть возможность поддержки представленных предложений и учесть позицию общероссийской общественной организации "Деловая Россия" в процессе работы над проектом постановления правительства Российской Федерации "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие энергетики", - говорится в письме. В Минэнерго ТАСС подтвердили получение письма.

"Деловая Россия" предлагает предусмотреть одним из требований к объектам инфраструктуры для быстрой зарядки обеспечение зарядки электрического автотранспорта "в соответствии со стандартами CHAdeMO версии не ниже 1.2 и CCS версии не ниже 1.0 постоянным током с максимальной пиковой выходной мощностью не менее 50 кВт".

"Наличие не менее одного коннектора типа CHAdeMO (МЭК 62196-3 конфигурация АА) и одного коннектора типа CCS2 (МЭК 62196-3 конфигурация FF) с динамической балансировкой мощности и возможностью зарядки не менее двух единиц электрического автомобильного транспорта одновременно, наличие прибора учета суммарной потребленной станцией электроэнергии, соответствующего требованиям для коммерческого учета", - говорится, в частности, в перечне предложений делового объединения по корректировке документа.

Позиция бизнеса

Члены и эксперты комитета "Деловой России" по электротранспорту пришли к выводу, что ряд положений проекта постановления "может оказать негативное влияние на темпы строительства зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Российской Федерации". Они считают, что технические требования к зарядным станциям для целей субсидий "обозначены слишком узко". Их главные характеристики - "четыре кабеля для быстрой зарядки, максимальная пиковая мощность в 150 кВт - представляются завышенными", полагают в бизнес-объединении.

"Данные требования делают невозможным субсидирование зарядных станций с более востребованным функционалом и техническими характеристиками: у большинства мировых производителей зарядных станций, комплектаций, обозначенных в приложении номер 30 (к госпрограмме "Развитие энергетики", которое содержит вышеуказанные правила, - прим. ТАСС), нет, ввиду их сложности, неудобства и высокой стоимости эксплуатации и обслуживания. Данные требования снимают также и инвестиционную привлекательность проектов по строительству зарядной инфраструктуры для автомобилей: в настоящий момент в городах и на трассах существует дефицит мест с подведенной пиковой мощностью не менее 150 кВт в час, при этом льготное технологическое присоединение к электросетям данной мощности невозможно", - подчеркнули в "Деловой России".

Таким образом, число площадок для реализации инвестпроектов, чья стоимость и сроки окупаемости являются приемлемыми для инвесторов, "окажется незначительным", считают в деловом объединении.