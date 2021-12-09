Экономические подразделения МВД в 2021 году выявили взятки на сумму более 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники службы экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в этом году выявили более 2,5 тыс. фактов получения взяток, общая сумма которых превысила 1,1 млрд рублей. Об этом сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в интервью ТАСС.

"В текущем году нами выявлено свыше 2,5 тыс. фактов получения взятки (ст. 290 УК РФ), в том числе 768 в крупном или особо крупном размере либо причинивших крупный ущерб. Общая сумма полученных взяток по выявленным преступлениям данной категории составила более 1,1 млрд рублей", - сказал он. Кроме того, по словам Курносенко, сотрудники МВД пресекли почти 2,4 тыс. фактов дачи взятки (ст. 291 УК РФ) на общую сумму более 685 млн рублей, 407 из них в крупном или особо крупном размере, их общая сумма составила порядка 607 млн рублей.

Курносенко подчеркнул, что взяточничество является опасным для страны явлением и каждый его случай индивидуален. "Ставить вопрос о среднем размере взятки, каких-то максимумах или минимумах, по нашему мнению, некорректно, так как один чиновник может за свои "услуги" получить 10 тыс. рублей, а другой - более 1 млн рублей. Все зависит от должности, вида так называемых услуг, цен заключаемых контрактов, сумм распределяемых бюджетных средств и многих других факторов", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/13145931.