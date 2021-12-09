В Конгрессе США одобрили законопроект об ограничении импорта товаров из Синьцзяна

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект "о предотвращении принудительного труда уйгуров" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. В поддержку инициативы проголосовали 428 законодателей, один высказался против. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Законопроект предполагает введение ограничений на импорт товаров из СУАР, а также санкций в отношении физических лиц и организаций, несущих, по мнению Вашингтона, ответственность за "нарушение прав человека" в этом регионе Китая.

Как поясняет портал Axios, в июле Сенат принял схожую инициативу, теперь обеим палатам Конгресса предстоит согласовать две версии законопроекта. Не ясно, когда документ поступит на подпись президенту страны и одобрит ли он его, отмечает Axios.

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где якобы могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в СУАР. Весной этого года США, Канада, Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для принятия Китаем ответных мер.