CNN: США вряд ли введут санкции против энергетических компаний России

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Российские энергетические компании вряд ли попадут под американские санкции, которыми грозит Белый дом в случае гипотетического вторжения РФ на Украину. Об этом со ссылкой на источники в правительственных структурах США сообщила в среду телекомпания CNN.

"Мы подготовили набор вариантов. Все предусмотренные в нем меры мы не осуществим. Крайней мерой из этого набора является энергетика. На первом этапе санкции не будут распространяться на энергетические компании", - приводит она слова одного из собеседников.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее проинформировал, что глава вашингтонской администрации Джо Байден сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности ввести жесткие санкции в отношении РФ. Белый дом никогда публично не заявлял, какие меры могут войти в их число. Однако ряд американских СМИ со ссылкой на источники перечислял в последние дни возможные шаги. В частности, в случае начала Россией боевых действий против Украины рестрикции якобы могут затронуть представителей ближайшего окружения президента РФ и российских производителей энергии, а также предусматривают отключение страны от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.