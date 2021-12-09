Эксперимент по маркировке консервированной рыбопродукции начнется в РФ в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по обязательной маркировке консервированной рыбопродукции в России начнется в 2022 году, сообщил журналистам в четверг на Дальневосточном научно-промысловом совете руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Принято решение, что вся консервированная продукция будет подлежать обязательной маркировке. Основная доля фальсификата идет именно в консервированной продукции, поэтому мы с 2022 года начнем эксперимент [по маркировке] вместе с Минпромторгом", - сообщил Шестаков.

Он уточнил, что маркировать в том числе планируется консервированную икру осетровых и лососевых видов, это позволит создать систему отслеживания для конечного пользователя.

В ноябре Россельхознадзор сообщил о том, что выступил за введение маркировки консервов в России. Сообщалось, что ведомство выявляет большой процент фальсификации, например, вместо указанной на маркировке сайры в состав вводится более дешевая сельдь иваси, а икру иностранного производства часто выдают за продукцию российских заводов. Расширение списка маркируемой пищевой продукции и более плотная интеграция информационных систем должны позволить повысить эффективность контроля и обеспечить более полную прослеживаемость товаров в России.