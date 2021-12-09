Бизнес-омбудсмен Москвы предложила закрепить определение криптовалюты в УК РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева предложила закрепить определение криптовалюты в Уголовном кодексе РФ.

"С каждым годом растет количество уголовных дел, в которых предметом преступления являются криптовалютные активы, тогда как легальное определение криптовалюты в действующем уголовном или уголовно-процессуальном законодательстве не закреплено. В то же время судебная практика уже содержит приговоры по делам, связанным с криптовалютой. В целях защиты прав граждан и юридических лиц, а также недопущения необоснованного уголовного преследования граждан необходимо как можно скорее закрепить легальное определение криптовалюты в действующем УК РФ", - сказала Минеева ТАСС в четверг.

По ее словам, данная инициатива сформирована столичным бизнес-сообществом и включена в проект ежегодного доклада уполномоченного мэру Москвы.

Как ранее отмечала Минеева, при составлении доклада мэру Москвы используется новый подход - отраслевой, то есть "от каждой отрасли предлагаются свои актуальные инициативы". Как ожидается, всего в окончательный список войдет около 100 предложений.