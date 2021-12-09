Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря в крупных городах России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вакансия разработчика мобильных приложений во Владивостоке стала в декабре самой высокооплачиваемой в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек. Об этом сообщается в результатах исследования сервиса SuperJob среди 76 000 вакансий.

По данным аналитики, самая высокооплачиваемая вакансия - разработчик мобильных приложений во Владивостоке, которому готовы платить до 300 тыс. рублей в месяц. Работодатель обещает расширенные возможности обучения, профессиональную команду коллег и отсутствие дресс-кода.

Программисту с опытом работы от трех лет в Пензе предлагают от 200 тыс. рублей в месяц. Работодатель готов рассматривать кандидатов из любой точки страны, сотрудникам обещают систему премий, а также "горизонтальную" организационную структуру с минимумом бюрократии, гибкостью в процессах и возможностью влиять на результат команды.

Также среди самых высокооплачиваемых вакансий - руководители среднего звена и менеджеры по продажам. Например, директору по оптовым продажам мяса в Хабаровске предлагают 200 тыс. рублей в месяц. Управленцу предстоит повысить продажи: искать новых клиентов, развивать работу с имеющимися, придумать и осуществить действия по повышению прибыли компании.

В Тюмени, Набережных Челнах, Кирове в топе наиболее оплачиваемых - места врачей. Терапевту, стоматологу и иммунологу предлагают около 60 тыс. рублей в месяц. В Иркутске, Владивостоке, Астрахани в топ вошли вакансии главных бухгалтеров.

В Рязани среди лучших вакансий - инженер-программист станков с ЧПУ (60 тыс. в месяц), в Ярославле - старший инженер службы бортового оборудования (от 53 тыс.), в Томске - управляющий торговым центром (от 70 тыс.).