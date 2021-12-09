Столичные бизнесмены предложили отменить НДС для гостиниц и продлить программу ФОТ 3.0

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Бизнес-сообщество российской столицы предложило отменить НДС для предприятий гостиничной сферы и продлить выдачу кредитов под 3% годовых в рамках программы ФОТ 3.0 на 2022 год. Об этом сообщила в четверг ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

По ее словам, данные предложения вошли в проект ежегодного доклада мэру Москвы за 2021 год, который сейчас находится на финальной стадии формирования.

"Предлагается упразднить НДС и оптимизировать налогообложение труда для деятельности гостиниц; продлить выдачу кредитов по программе ФОТ 3.0 на 2022 год, расширить ее на реально пострадавшие предприятия", - сказала Минеева.

Также бизнес-сообщество Москвы просит ввести отдельные коды видов экономической деятельности (ОКВЭД) для киберспорта и организации мероприятий.

Как ранее отмечала Минеева, при составлении доклада мэру Москвы используется новый подход - отраслевой, то есть "от каждой отрасли предлагаются свои актуальные инициативы". Как ожидается, всего в окончательный список войдет около 100 предложений.

О программе ФОТ 3.0

Программа ФОТ 3.0 была возобновлена с ноября 2021 года для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей экономики. Она направлена на поддержание занятости в компаниях, наиболее пострадавших от введения ограничительных мер из-за коронавируса. Это гостиницы и санатории, рестораны, стоматологии, музеи, зоопарки, кинотеатры, фитнес-центры, салоны красоты, химчистки, туристические агентства, а также организации по ремонту бытовой техники, дополнительному образованию, уходу за детьми, по организации мероприятий.

Кредит по программе ФОТ 3.0 выдается на 1,5 года: первые шесть месяцев никаких выплат производить не требуется, в течение следующих 12 месяцев бизнес равными долями гасит кредит и начисленные проценты. Эти условия действуют только в том случае, если заемщик сохраняет не менее 90% сотрудников. Оформить получение кредита по льготной ставке можно до 30 декабря.