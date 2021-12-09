За 2 года у чиновников изъято 7,7 млрд рублей, не подтвержденных их доходами

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пенсионный фонд РФ за последние два года получил более 7,7 млрд рублей, изъятых у чиновников и членов их семей в качестве средств, не подтвержденных их легальными доходами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

"В 2020-2021 годах изъяты и переданы в доход государства более 7,7 млрд рублей, законность получения которых должниками не подтверждена", - сообщили в ФССП. Кроме того, как отметили в службе, помимо денежных средств, за 10 месяцев 2021 года на основании судебных решений по заявлениям прокуроров об обращении в доход государства имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена, территориальные органы ФССП передали Росимуществу, в Гохран и Министерство культуры более 1,5 тыс. объектов, включая предметы роскоши и имущество, представляющее культурную ценность.

Более половины переданного составили объекты недвижимости и автомобили, отметили в службе приставов. "Например, в рамках исполнительных производств, возбужденных в отношении должников в рамках одного из гражданских дел, уполномоченным органам передано для обращения в доход государства 533 объекта - 504 земельных участка и 29 объектов недвижимости", - сообщили в ФССП, не уточнив, кто являлся фигурантом гражданского дела.

Механизм обращения в доход государства денежных средств и иного имущества госслужащих и членов их семей действует уже 9 лет после вступления в силу с 1 января 2013 года закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". При выявлении приобретенного имущества, стоимость которого превышает общий доход семьи госслужащего, обязанного ежегодно подавать декларацию о доходах, назначается процедура контроля, в ходе которой проверяется законность приобретения имущества или денежных средств, а затем прокурор вправе обратиться в суд с иском о изъятии в доход государства имущества, стоимость которого превышает общий доход семьи госслужащего (включая супруга и несовершеннолетних детей) за предыдущие три года, а ответчик не смог представить доказательств его приобретения на легальные доходы. Изъятые денежные средства, а также средства, полученные за счет продажи изъятого имущества, направляются в Пенсионный фонд РФ.

Если за первые четыре года действия закона (2013-2016 годов), согласно судебной статистике, суды вынесли решения по 19 искам прокуратуры (по 12 требования прокурора были удовлетворены полностью или частично, по 7 в удовлетворении требований было отказано), то, как сообщил ранее в интервью "Российской газете" генпрокурор РФ Игорь Краснов, только за 9 месяцев прошлого года прокуроры инициировали 260 процедур контроля и направили в суды 40 исков об изъятии имущества почти на 39 млрд рублей.