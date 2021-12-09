Власти Москвы одобрили антикоронавирусные выплаты бизнесу на сумму более 330 млн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы подвело итоги приема заявок от предпринимателей по выплатам на соблюдение санитарных мер в связи с пандемией коронавируса и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Бизнесу одобрили такую поддержку на сумму более 330 млн рублей, сообщила в четверг вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Заявочная кампания шла с 1 сентября по 15 ноября. Воспользоваться новой мерой поддержки могли компании сферы услуг, которые подали сведения о вакцинации не менее 60% персонала до 15 августа через личный кабинет на портале.

"По этой программе одобрено 3,1 тысячи заявок. Общая сумма выплат по ним превысит 332 млн рублей. Большинство заявок - примерно 60% - поступило от предприятий общественного питания. Также поддержку получат организации и ИП, работающие в сфере культуры, спорта, бытовых услуг и других направлениях", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Размер выплат составляет 15 тыс. рублей на компанию и дополнительно по 6,5 тыс. на каждого сотрудника. Индивидуальным предпринимателям без персонала выплачивают 21,5 тыс. рублей.

Так, по данным портала, одному из столичных фитнес-клубов выделено 229,5 тыс. рублей. А компания, владеющая сетью кофеен и тоже выполнившая требование о вакцинации не менее 60% персонала к 15 августа, получила возможность принять участие сразу в двух программах поддержки. Предприятие подало заявку на компенсацию коммунальных затрат за третий квартал 2021 года для ресторанов и кафе и уже получило 275 тыс. рублей на средства индивидуальной защиты.

Программу выплат на соблюдение ограничительных мер и средства индивидуальной защиты утвердил мэр Москвы в июле этого года. Тогда на поддержку бизнеса дополнительно выделили 5 млрд рублей, которые были направлены в том числе на обеспечение данного вида выплат.