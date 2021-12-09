Аэрокосмический центр суперкомпьютеров откроется на Хайнане в 2022 году

ХАЙКОУ /Китай/, 9 декабря. /ТАСС/. Первый китайский Аэрокосмический центр суперкомпьютеров в городе Вэньчан (южная китайская провинция Хайнань) должен быть введен в эксплуатацию до конца 2022 года. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Проектом предусмотрено строительство комплекса зданий на площади порядка 2,24 гектара, а общая площадь всей территории объекта составит около 4 гектаров. Строительство, указывает ресурс, идет в соответствии с утвержденным графиком после проделанной подготовительной работы, получения разрешения на реализацию проекта и привлечения инвесторов. В следующем году планируется перейти к сооружению навесных стен и внутренней отделке.

Данный проект принадлежит хайнаньской Shiny-day Group и реализуется в три этапа. Первый обойдется в 1,2 млрд юаней (около $189 млн) и предусматривает создание инфраструктуры для аэрокосмических научно-технических приложений и приложений для экономии данных, которые должны отвечать высоким международным стандартам передовых вычислительных, исследовательских и сервисных центров. О двух других этапах ресурс не сообщает.

После завершения строительства данный центр должен будет предоставлять аэрокосмическим исследовательским учреждениям, университетам, предприятиям, правительственным ведомствам и другим организациям услуги, касающиеся высокопроизводительных вычислений, облачных вычислений, больших баз данных и искусственного интеллекта.