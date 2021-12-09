В Москве выручка непродовольственной торговли выросла на 71,4% в ноябре после каникул

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Выручка непродовольcтвенной торговли выросла в Москве за первую же неделю после окончания длинных выходных на 71,4% и составила 15,6 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"За период с 1 по 7 ноября, когда в Москве действовали ограничения, среднесуточные обороты непродовольственной торговли снизились до 9,1 млрд рублей - минимального значения с мая 2021 года. Однако уже в первую неделю после завершения нерабочих дней, с 8 по 14 ноября, выручка в этой сфере выросла на 71,4% и составила 15,6 млрд рублей, и эти цифры от недели к неделе продолжают расти. В конце ноября рост наблюдался в большинстве сегментов непродовольственной торговли. Одной из главных причин стали традиционные распродажи и акция "Черная пятница" в магазинах в период с 22 по 28 ноября", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, с 22 по 28 ноября в среднем за сутки горожане приобрели косметику, бытовую технику, одежду и другие товары на сумму 17,9 млрд рублей. Это на 8,8% выше показателей предыдущей недели и на 65% выше, чем в период с 18 по 24 октября, после которого в столице ввели ограничения.

По данным Аналитического центра Москвы, наибольшим спросом с 22 по 28 ноября пользовались косметические средства, объем их продаж по сравнению с предыдущей неделей вырос на 92,4%. Выручка составила 583,9 млн рублей. На 67,6% увеличился спрос на бытовую технику и электронику (206,2 млн рублей), на 47,9% (322,8 млн рублей) - на обувь, на 35,7% (1,05 млрд рублей) - на одежду. Кроме того, на 17,1% (317,3 млн рублей) вырос объем продаж компьютерной техники и на 5,9% (1,74 млрд рублей) - товаров для дома.

"В отдельные дни распродаж были установлены своего рода отраслевые рекорды. Например, 27 ноября москвичи купили бытовую технику на 238 миллионов рублей, это в 2,4 раза больше, чем 23 октября, в последнюю субботу перед введением ограничений, и максимальный результат за три последних месяца. Пик спроса на мобильные телефоны и иную носимую электронику также пришелся на 27 ноября, когда столичные магазины реализовали товаров на 458 млн рублей. Это также лучший показатель за три месяца, он на 40% больше, чем 23 октября", - отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, слова которого приводятся в сообщении.