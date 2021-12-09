Теплицу для выращивания земляники начали строить в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Российско-японская компания начала строительство в Хабаровске теплицы для выращивания земляники, сообщается в четверг на сайте правительства Хабаровского края. Урожай планируют собрать во второй половине 2022 года.

Компания "Джей Джи Си Эвергрин" занимается выращиванием в основном огурцов и томатов в теплицах, построенных на площадке территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск". Землянику, клубнику в Хабаровском крае выращивают в частных подворьях, есть и проекты предпринимателей, но объемы производства ягоды небольшие, в торговых центрах на постоянной основе местная ягода не продается.

"Хабаровский производитель овощей - ООО "Джей Джи Си Эвергрин" - начал строительство второй полноценной теплицы для выращивания земляники сорта "Ецубоси", - говорится в сообщении.

Ранее была построена небольшая экспериментальная теплица для регистрации сорта ягоды. Отмечается, что "Джей Джи Си Эвергрин" стала первым в России производителем, который получил урожай японской земляники сорта "Ецубоси". Регистрация сорта заняла около двух лет. Во время испытаний сравнивались вкусовые качества плодов и устойчивость растений с сортом, выбранным государственным органом в качестве эталонного.

Площадь новой теплицы для выращивания земляники составит 768 квадратных метров. Общая длина лотков - около 500 метров, а количество растений - более 6 тыс. Планируемая урожайность составит свыше трех тонн за сезон. В качестве субстрата для выращивания растений будет применяться торфосмесь - специализированный готовый грунт, в составе которого присутствуют необходимые для оптимального развития растений компоненты. Специалисты компании прошли стажировку в Японии на фермах по выращиванию земляники и поддерживают постоянный контакт с представителями японского производителя, специализирующегося в этом направлении. "Планируем появление земляники ориентировочно во второй половине 2022 года", - сказали ТАСС в компании.

На сегодня тепличный комплекс российско-японской компании "Джей Джи Си Эвергрин" занимает пять га на территории индустриального парка "Авангард", одной из площадок территории опережающего развития "Хабаровск". Компания стала одним из ее первых резидентов и является успешным примером реализации сельскохозяйственного проекта в рамках ТОР. В планах компании - расширение территории тепличного комплекса до 10 га. Планируется удовлетворить потребность в свежих и качественных овощах и плодово-ягодной продукции жителей Хабаровского края и соседних регионов.

Проект по выращиванию земляники представлен в номинации "Иностранный инвестор" премии "Звезда Дальнего Востока". В ней поощряются компании с иностранным участием, внесшие значительный вклад в развитие дальневосточных регионов.