Кабмин выделит более 3 млрд рублей на реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 3 млрд рублей на реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Речь идет о реконструкции развязки комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга и Кронштадтского шоссе. По сути, эта развязка является воротами в Кронштадт и обеспечивает въезд и выезд из города. В своем нынешнем состоянии она уже плохо справляется с транспортными нагрузками, что приводит к затруднению движения и образованию автомобильных пробок", - указывается в сообщении.

Финансирование поступит в течение 2021-2025 года. В кабмине отметили, что реконструкция позволит увеличить пропускную способность данного участка дороги и повысить безопасность движения. Завершить ремонт планируется в 2025 году.