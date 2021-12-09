Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 30 млрд региональным бюджетам

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 29,3 млрд руб. на поддержание сбалансированности региональных бюджетов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"Российские регионы получат из федерального бюджета еще 29,3 млрд рублей на поддержание бюджетной стабильности. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Средства будут распределены между 45 регионами. Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.

Михаил Мишустин сообщал о решении направить средства на сбалансированность бюджетов регионов на совещании по социально-экономическим вопросам 6 декабря. Он пояснял, что за счет этих средств будут профинансированы расходы на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, а также ряд социально значимых и первоочередных мероприятий, которые запланировали регионы. Кроме того, финансирование пойдет на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных для людей объектов.