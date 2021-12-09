Субсидия ДФО позволила построить и обновить в Бурятии соцобъекты на 6,8 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 9 декабря. /ТАСС/. Единая дальневосточная субсидия позволила построить и отремонтировать в Бурятии за три года социальные объекты на 6,8 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского правительства со ссылкой на министра экономики региона Екатерину Кочетову.

"Важный инструмент поддержки, который республика получила, вступив в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), - это дальневосточная субсидия. 6,8 млрд рублей направлено на улучшение качества жизни населения за счет данного инструмента. Благодаря этому за три года в республике отремонтировано 66 учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты", - приводятся слова Кочетовой.

Кроме того, в отдаленных селах республики построены спортивные площадки, центры культурного развития и дома культуры, офисы врачей общей практики. Парк общественного транспорта города Улан-Удэ пополнился 24 автобусами и 15 трамваями, обновлены десятки км трамвайных путей.

Также средства дальневосточной субсидии направлены на инвестпроекты, которые реализуются в столице Бурятии по схеме государственно-частного партнерства. Речь о строительстве Ледового дворца и Центра ядерной медицины. "Медучреждение будет введено в эксплуатацию до конца 2021 года, в нем будет проводиться более 7 тыс. исследований в год. Центр сможет принимать пациентов со всего Дальнего Востока, при этом 5,5 тыс. пациентов услуги центра получат бесплатно", - уточнили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.