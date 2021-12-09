Навигационная система ГЛОНАСС позволит запустить беспилотные поезда по всей России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Система управления беспилотными поездами с использованием спутников ГЛОНАСС разработана холдингом "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос"). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.

"Специалистами холдинга "Российские космические системы" разработана и прошла успешное тестирование технология контроля железнодорожного транспорта и управления движением беспилотных поездов с использованием высокоточного функционального дополнения ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.

Как сказано в сообщении, новое технологическое решение, разработанное в РКС, может быть использовано для создания системы контроля за движением всего подвижного железнодорожного состава в России и за пределами страны.

"Возможности системы позволяют интегрировать в общий контур управления космические навигационные данные, цифровые модели железнодорожной инфраструктуры и информацию, передаваемую с подвижного состава", - отметили в холдинге.

Как подчеркнули в РКС, внедрение и развитие этой системы в удаленных районах России откроет новые возможности навигации и позиционирования составов, включая маршруты железнодорожных подходов к Северному морскому пути.

АО "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и космические информационные системы научного и социально-экономического назначения. Основные направления деятельности - создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.