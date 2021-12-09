Исследование: почти 70% бизнесменов в России в 2021 году сталкивались с фактами коррупции

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Почти 70% российских предпринимателей сталкивались в 2021 году с фактами коррупции. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ "Бизнес-барометр коррупции", которые представлены в четверг.

Проведение исследования закреплено Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы. В опросе участвовали 42 475 предпринимателей практически из всех сфер экономики. Это самозанятые, представители микропредприятий, малого, среднего и крупного бизнеса. При этом более 60% респондентов ведут предпринимательскую деятельность свыше трех лет.

"Никогда не сталкивался с коррупцией каждый третий участник опроса. Однако численность предпринимателей, сталкивающихся с коррупцией, по-прежнему высока: 49% сталкиваются с ней редко, а 20% - постоянно", - отметила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, представляя результаты проекта.

По ее словам, впервые в голосовании в этом году приняли участие представители органов власти - всего 3 870 человек.

"Подавляющее большинство респондентов считают, что уровень коррупции за последний год остался на том же уровне, что и в прошлом году. Однако, если сравнить голосование бизнеса и представителей органов власти, то видно, что чиновники более пессимистично оценивают ситуацию: практически каждый четвертый считает, что уровень коррупции вырос, в бизнесе так голосовало менее 18%. И только 15% чиновников считают, что коррупционность снижается, в то время как это тенденцию отметил каждый пятый предприниматель", - рассказала Дыбова.

Также впервые итоги голосования были подведены в разрезе федеральных округов, что дало возможность сравнить текущую ситуацию и отношение респондентов к коррупционным проявлениям. Так, в Центральном федеральном округе никогда не сталкивались с коррупцией 36% проголосовавших, а в Северо-Кавказском федеральном округе - только 15%. Постоянно сталкивается с проявлениями коррупции каждый четвертый респондент из Дальневосточного федерального округа.

Цифровизация позволит снизить уровень коррупции

Вопрос о том, как влияют на предпринимательскую деятельность изменения в законодательстве, направленные на уменьшение коррупционных рисков, был задан и представителям бизнеса, и органов власти. По словам вице-президента ТПП РФ, более 38% предпринимателей отметили положительный эффект данной работы, так как считают, что это позволяет формировать прозрачную среду для ведения бизнеса. А среди чиновников данные законодательные изменения поддерживают только 25% проголосовавших.

"Практически одинаково предприниматели и представители органов исполнительный власти оценили существующий тренд на цифровизацию взаимодействия бизнеса и власти, считая, что это позволит снизить уровень коррупции, поскольку исключит влияние чиновников на бизнес: так ответили 55% и 58% голосовавших соответственно. Только каждый десятый уверен, что тренд на цифровизацию породит новые коррупционные схемы", - сказала Дыбова.

Особое внимание в исследовании было уделено вопросу влияния коррупции на ведение предпринимательской деятельности. Свыше 40% опрошенных отмечают "ее крайне негативное влияние и создание неравных условий ведения бизнеса". Только 12% предпринимателей считает, что "коррупционная сделка помогает быстрее решать текущие вопросы ведения деятельности".

Итоги специального исследовательского проекта ТПП РФ "Бизнес-барометр коррупции" (проводится с 2016 года) были представлены в рамках Всероссийской интерактивной акции, приуроченной к Международному Дню борьбы с коррупцией, которая прошла в Конгресс-центре ТПП РФ.