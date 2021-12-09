Цена газа в Европе снизилась до $1150 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг снижается до $1150 за 1 тыс. куб. м на фоне роста номинаций на поставку топлива из Норвегии, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов опустилась до $1151 за 1 тыс. куб. м, или €98,3 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне превышает 3%.

Причиной снижения цен мог стать рост номинаций на поставку газа из Норвегии в Европу. За сутки они выросли на 19% - до 350,1 млн куб. м в сутки после резкого падения до 293,3 млн куб. м вчера, следует из данных сервиса Gassco.

Накануне цена газа в Европе закрепилась на отметке выше $1200 за 1 тыс. куб. м.

Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что холдинг не ожидает заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость в районе $1000 за 1 тыс. куб. м не является устойчивой.