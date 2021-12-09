"Ростелеком" и VEB Ventures создали СП для строительства линии связи нового поколения

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" и VEB Ventures (входит в группу ВЭБ.РФ) договорились об организации совместного предприятия (СП) "Атлас" для создания магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) нового поколения. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.

"Ростелеком" и VEB Ventures (венчурный фонд ВЭБ.РФ) подписали юридически обязывающие документы по вхождению на паритетных началах в состав акционеров проектной компании "Атлас" для создания принципиально новой магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) "Транзит Европа - Азия нового поколения" (TEA NEXT)", - говорится в сообщении.

Объем инвестиций

В компании добавили, что каждая сторона инвестирует в СП примерно 6 млрд рублей. Работа по созданию корпоративной структуры проекта завершена, что позволит приступить к строительству основного сегмента будущей линии связи TEA NEXT в 2022 году. При этом в ближайшее время в проект могут войти иные внешние инвесторы. Ожидается, что общий объем инвестиций до конца 2025 года составит порядка $650 млн. Часть этих средств будет обеспечена уставным капиталом компании "Атлас", сформированным акционерами СП, другая - заемным финансированием банковского синдиката из российских и международных финансовых организаций во главе с ВЭБ.РФ. С участниками синдиката подписаны предварительные соглашения.

"Цифровизация и внедрение инноваций во всех отраслях экономики страны невозможны без создания мощной современной телекоммуникационной инфраструктуры принципиально нового поколения, которой де-факто должна стать трансконтинентальная магистраль Европа - Азия. Совместное предприятие двух лидеров российской экономики - важный шаг, направленный на уверенное создание цифрового транзита, основанного на совершенно новой бизнес-модели, привлекательной внутри страны и за ее пределами, в том числе с точки зрения вложения инвестиций. Кроме того, реализация проекта предусматривает использование компонентов российского производства, что создает условия для поддержки отечественных производителей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

География проекта

Уточняется, что ВОЛС соединит западные и восточные границы РФ с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы Россия - Монголия, Россия -Китай. Кроме того, в периметр проекта включены сегменты ВОЛС от границ России до основных европейских точек обмена трафиком в Европе во Франкфурте и Стокгольме и подводная транспортная система от Владивостока (береговая станция Находка) до Пусана, Токио и Гонконга с возможностью подключения к другим важным точкам региона Юго-Восточной Азии. Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы международными операторами связи и глобальным ОТТ-компаниям для транзитного ресурса для связи Азии и Европы и российскими операторами на территории России.

"Для реализации амбициозных задач по цифровизации различных секторов экономики и государства требуется мощная основа. Проект TEA NEXT призван создать ключевую магистральную инфраструктуру в России, которая позволит ускорить процесс трансформации и развития актуальных цифровых сервисов и услуг. Уже сейчас мы видим большой интерес к TEA NEXT со стороны крупнейших международных и российских операторов связи, а также глобальных ОТТ-компаний. Серьезным преимуществом новой магистрали является то, что она пройдет по оптимальному маршруту с запада на восток России с привязкой к крупнейшим городам страны", - отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

В свою очередь гендиректор VEB Ventures Олег Теплов подчеркнул важность использования потенциала РФ с точки зрения транзита интернет-трафика, прогнозирования спроса на каналы связи и выработки актуальных решений. "Объем экспорта ИТ-услуг из одного Китая к 2025 году может достигнуть $50 млрд. Для всего азиатского региона эта цифра будет еще более существенной", - добавил он.