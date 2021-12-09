Прибыль Сбербанка по МСФО в 2021 году будет в пределах 1,2-1,24 трлн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году будет близка к 1,2-1,24 трлн рублей, сообщил глава банка Герман Греф в ходе открытого диалога "180 минут с Германом Грефом".

"Очевидно, что год мы закончим с хорошими результатами. Консенсус-прогноз по Сбербанку составляет примерно 1,2-1,24 трлн рублей. Где-то в этих пределах, я думаю, что мы по международным стандартам, пока еще рано говорить, декабрь впереди, но очевидно, что это будут цифры в этом диапазоне где-то", - сказал Греф.

Чистая прибыль группы "Сбер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2021 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 75,1%, до 978,1 млрд рублей. В сентябре Греф заявлял, что чистая прибыль Сбербанка по итогам этого года может превысить 1 трлн рублей.