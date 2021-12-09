На достройку омского гидроузла будет выделено 4,6 млрд рублей

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральные власти выделят Омской области 4,6 млрд рублей на достройку первого этапа Красногорского гидроузла под Омском, который призван обеспечить гарантированное водоснабжение города, сообщил журналистам губернатор региона Александр Бурков. Конкурс на проведение строительных работ планируется провести в следующем году.

"Когда [в августе 2021 года в Омск] приезжала Виктория Валериевна Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ, была поставлена точка [в этом вопросе]. Она поддержала необходимость достройки этого масштабного проекта, и именно Виктория Валериевна обеспечила выделение финансовых средств в размере 4,6 млрд рублей на достройку гидроузла в рамках первого этапа", - сказал Бурков.

В пресс-службе губернатора ТАСС пояснили, что соглашение о выделении средств планируется подписать до конца года. "Со следующего года мы должны провести конкурс и начать дальнейшее строительство этого важного для нашего региона и страны в целом объекта, - отметил глава региона. - Это строительство позволит обеспечить водой и сам Омск, и ряд других муниципальных районов".

Первый этап строительства, на завершение которого необходимо 4,6 млрд рублей, включает в себя левобережную часть плотины, которая готова на 80%, и судоходный шлюз, завершенный на 30%.

Красногорский водоподъемный гидроузел возводится у села Красная Горка в Омской области. Плотина необходима в связи с тем, что за последние десятилетия резко снизился уровень Иртыша по причине большого отъема воды на территориях Казахстана и Китая. Строительство гидроузла началось в мае 2012 года и должно было завершиться к 300-летию Омска в 2016 году. Однако из-за банкротства в 2014 году генподрядчика НПО "Мостовик" строительство было заморожено. Общая стоимость проекта оценивается в 15,5 млрд рублей, на его завершение необходимо 9,5 млрд рублей. Большую часть средств, уже вложенных в проект, предоставил федеральный бюджет.

В августе 2021 года при посещении Абрамченко стройплощадки гидроузла министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Заев заявил, что уровень воды в Иртыше в этом году достиг критической отметки - 67 метров по Балтийской системе высот, при том, что проектная отметка водозаборов Омска составляет 69 метров. Плотина позволит гарантированно удерживать воду на уровне не менее 69 метров даже при увеличении отбора иртышской воды в Казахстане и Китае.