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Польша настаивает на скорейшем запуске антимонопольного разбирательства против "Газпрома"

Власти Польши не понимают, почему ЕК не видит аргументов для запуска такого разбирательства, заявила министр климата Анна Москва
Министр климата Польши Анна Москва EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
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Министр климата Польши Анна Москва
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

ВАРШАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Европейская комиссия располагает достаточными аргументами для немедленного запуска антимонопольного разбирательства против "Газпрома" и должна немедленно это сделать. Такое мнение выразила в четверг в эфире Польского радио министр климата Польши Анна Москва.

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"Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении "Газпрома", - сказала она.

"Я буду скоро встречаться с еврокомиссаром [по энергетике] и буду отстаивать этот постулат. На наш взгляд, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это разбирательство", - отметила министр.

По ее утверждению, речь идет о чрезмерном использовании роли монополиста. "Это может быть связано с наказаниями, может быть связано с требованием проверки имеющегося соглашения между "Газпромом" и европейскими странами", - сказала она.

"Есть очень много инструментов в рамках антимонопольного расследования, - добавила Москва. - ЕК прекрасно умеет это делать, много раз запускала такую процедуру".

"Для нас непонятно, почему сейчас ЕК не видит аргументов для запуска такого разбирательства. Мы их видим и будем их показывать, доказывать и уговаривать ЕК реагировать", - указала министр, сообщив, что Польша в декабре передала ЕК дополнительные материалы по этому делу. "Надеемся, что их будет достаточно", - сказала она.

Цены на газ

Евросоюз в текущем году столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьезному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей.

17 сентября группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в ЕК письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия "Газпрома", которые якобы привели к росту цен на газ в Европе до рекордного уровня. ЕК тогда подтвердила получение этого письма, но заявила, что считает рекордный рост цен на газ в Европе результатом объективных факторов. Позднее было принято решение, что ЕК проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.

При этом Еврокомиссия ранее заявляла, что цены на голубое топливо цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин произошедшего скачка - восстановление мировой экономики. "Газпром" - основной поставщик газа в Евросоюз - выполнял свои контракты, отмечала ЕК.

13 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".

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