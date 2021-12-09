Ретейлеры получили уведомление о росте закупочных цен на алкоголь до 20%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сети магазинов "Верный" и "Лента" получили уведомления от поставщиков алкоголя о росте закупочных цен на импортный и отечественный алкоголь до 20%, сообщили ТАСС представители пресс-служб ретейлеров.

"Мы получили письма с уведомлениями о повышении цен от более чем 20 поставщиков крепкого алкоголя, вина, пива и слабоалкогольных напитков. Повышения заявлены в период с 15 декабря по 10 января", - сказал представитель пресс-службы сети "Верный".

Он отметил, что с 1 января 2022 года крепкий алкоголь существенно подорожает из-за предполагаемого повышения минимальной розничной цены (МРЦ). На сегодняшний день о росте закупочных цен с начала следующего года заявляют восемь поставщиков крепкого алкоголя. Заявленный рост цен составляет от 4 до 10%. Помимо повышения МРЦ, производители крепкого алкоголя ссылаются на повышение затрат на логистику и рост тарифов.

Поставщики вин также направляют письма с просьбами принять повышение цен с нового года. Компания получила уведомления от восьми поставщиков вина, как российских, так и импортных. Рост цен - от 3 до 20%. Производители ссылаются на низкую урожайность виноматериалов, увеличение стоимости комплектующих и подорожание энергоресурсов, добавили в компании.

Производители пива и алкогольных коктейлей также присылают уведомления о повышении закупочной цены на товар. Закупочные цены вырастут от 2 до 20%, исходя из писем семи крупных производителей пива и коктейлей. Самый существенный рост заявлен на слабоалкогольные коктейли. Среди причин подорожания товаров повышение ставок акцизов на алкоголь, рост цен на спирт, сахар, коммунальные услуги, рост цен на алюминиевые банки и повышение затрат на логистику, отмечают в "Верном".

Позиция ретейлеров

"Мы пока не приняли ни одного повышения, поскольку считаем, что настолько существенное подорожание не может быть обосновано никакими внешними факторами, включая рост МРЦ и акцизов, и поставщики вновь пытаются использовать кратковременную конъюнктуру рынка - повышенный спрос на алкоголь в период новогодних каникул - в свою пользу", - отметил представитель сети магазинов "Верный".

Получение аналогичных уведомлений подтвердили в сети магазинов "Лента".

"Поставщики действительно говорят о существенном росте цен в следующем году. Прогнозируемое повышение закупочных цен - в среднем 11%", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы "Ленты".

По его словам, все уведомления о повышении цен рассматриваются компанией в индивидуальном порядке, чтобы избежать резких ценовых скачков.

В четверг издание РБК сообщило, что из-за плохого урожая винограда, прежде всего в Италии и Франции, а также возросших издержек на производство и логистику виноделы намерены увеличить закупочные цены на 20-25% в 2022 году. Импортеры рассчитывают нивелировать рост до 10-15%.