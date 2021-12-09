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Четыре зарубежные авиакомпании планируют зайти на Урал в 2022 году

Переговоры находятся в финальной фазе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Четыре зарубежные авиакомпании, как ожидается, начнут работать в Свердловской области в 2022 году. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"Прогноз на 2022 год у нас положительный <...>. Идет обсуждение как увеличения полетной программы, так и привлечения в наш регион ряда зарубежный авиакомпаний. Эти переговоры в финальной фазе уже, и, скорее всего, мы ожидаем приход четырех, как минимум, зарубежных компаний", - сказал Мальцев, не уточнив, какие именно авиакомпании ожидаются в регионе.

Ранее генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан сообщил, что весной 2022 года европейский лоукостер Wizz Air планирует запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Будапешт.

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