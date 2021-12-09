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Объемы реализации белорусской сельхозтехники на Алтае вырастут на 10% в 2022 году

В 2021 году алтайские аграрии направили на техперевооружение инвестиции в размере 13,5 млрд рублей

БАРНАУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Объемы поставки белорусской сельскохозяйственной техники в Алтайский край в 2022 году вырастут на 10% - до 140 единиц, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края по итогам визита делегации региона в Республику Беларусь.

"Мы зафиксировали все намерения на следующий год, подтвердили свои объемы, все дилерские контракты. В первую очередь это касается предприятия "Гомсельмаш". Каждый год мы поставляем более ста комбайнов в регион. Поставки запчастей идут с 27 предприятий республики. Благодаря сотрудничеству в уходящем году реализовано 127 комбайнов на территории края. На следующий год прогнозируется прирост реализации не менее 10 процентов", - цитирует пресс-служба председателя совета директоров компании "Агроцентр", являющейся дилером ОАО "Гомсельмаш", Александра Костина.

Отмечается, что в последние годы "Гомсельмаш" всю новейшую технику апробирует на полях Алтайского края. Так, в 2021 году предприятие поставило в регион продукцию на сумму более 1 миллиарда рублей.

В 2021 году алтайские аграрии направили на техперевооружение инвестиции в размере 13,5 млрд рублей. Регион обладает самой большой площадью пашни в стране - 6,5 млн гектаров. Общие посевные площади в 2021 году составили 5,2 млн га. В текущем году край собрал почти 6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 40% больше, чем в прошлом году. В крае впервые за 20 лет зафиксированы рекордные показатели урожайности.

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