Продажи отечественных игристых вин в январе - октябре выросли более чем на 8%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Продажи отечественных игристых вин за январь - октябрь 2021 года выросли более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в сообщении Минпромторга.

"За январь - октябрь 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года продажи шампанского и игристых вин выросли на 8,36%", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

Отмечается, что эффект комплекса мер государственной поддержки отечественного виноделия в целом уже можно наблюдать в цифрах, показывающих рост потребительского спроса на вина из российского винограда, в том числе на игристые вина.

Проект "Винный гид России" - элемент системной работы государства по поддержке развивающегося российского виноделия. В нем содержится перечень тех организаций и компаний, которые действительно уделяют внимание качеству сырья, переработки и производства. Гид призван помогать лучшим отечественным винам завоевывать долю рынка, которую они заслуживают. Национальный винный рейтинг - удобный ориентир и для ретейла, и для потребителя в выборе качественных и недорогих напитков, говорится в сообщении.