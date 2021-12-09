{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Продажи отечественных игристых вин в январе - октябре выросли более чем на 8%

Как отмечает Минпромторг, эффект комплекса мер государственной поддержки отечественного виноделия в целом уже можно наблюдать в цифрах, показывающих рост потребительского спроса на вина из российского винограда, в том числе на игристые вина

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Продажи отечественных игристых вин за январь - октябрь 2021 года выросли более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в сообщении Минпромторга.

"За январь - октябрь 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года продажи шампанского и игристых вин выросли на 8,36%", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

Отмечается, что эффект комплекса мер государственной поддержки отечественного виноделия в целом уже можно наблюдать в цифрах, показывающих рост потребительского спроса на вина из российского винограда, в том числе на игристые вина.

Проект "Винный гид России" - элемент системной работы государства по поддержке развивающегося российского виноделия. В нем содержится перечень тех организаций и компаний, которые действительно уделяют внимание качеству сырья, переработки и производства. Гид призван помогать лучшим отечественным винам завоевывать долю рынка, которую они заслуживают. Национальный винный рейтинг - удобный ориентир и для ретейла, и для потребителя в выборе качественных и недорогих напитков, говорится в сообщении.

Теги
Россия
Полное финансирование дебютного игрового кино составит около 30 млн рублей
Режиссеры анимационного кино смогут получить на создание своих проектов более 22 млн рублей
Читать полностью