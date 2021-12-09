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В Италии Amazon получил более €1 млрд штрафа за злоупотребления на рынке

По мнению регулятора, компания наносит ущерб конкурирующим операторам, оказывающим услуги в сфере электронной торговли

РИМ, 9 декабря. /ТАСС/. Американский гигант интернет-торговли Amazon оштрафован в Италии более чем на €1 млрд. Как сообщает в четверг агентство Ansa, данное решение принято антимонопольным рыночным регулятором страны в связи с нарушением Статьи 102 Договора о функционировании Евросоюза, которая направлена на предотвращение злоупотреблений со стороны компаний, занимающих доминирующее положение на рынке.

По утверждению регулятора, Amazon, пользуясь доминирующим положением, продвигает свои логистические услуги. Как отмечает агентство, компания таким образом наносит ущерб конкурирующим операторам, оказывающим услуги в сфере электронной торговли.

Amazon не в первый раз подвергается штрафным санкциям в Италии. В конце ноября итальянское надзорное антимонопольное ведомство оштрафовало компанию на €68,7 млн за нарушение норм конкуренции.

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