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Росатом и кабмин Сербии подписали соглашение о строительстве Центра ядерных технологий

БЕЛГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Сербское правительство и Росатом подписали соглашение о строительстве в республике Центра ядерных технологий. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министра Ненада Поповича, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии.

"Правительство Сербии и государственная корпорация "Росатом" подписали генеральное рамочное соглашение о строительстве Центра ядерных технологий и соглашение о создании совместного предприятия, которое будет реализовывать этот проект на территории Сербии", - говорится в сообщении.

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