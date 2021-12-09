Опрос: более половины компаний РФ считают кибербезопасность приоритетом для вложений

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более половины российских крупных компаний (51%) назвали кибербезопасность одним из приоритетов для вложений. Это следует из исследования "Лаборатории Касперского".

"Для половины российских крупных компаний (51%) вложения в кибербезопасность входят в топ-3 приоритетов. Бизнес готов вкладываться в ИБ (информационную безопасность - прим. ТАСС) в первую очередь из-за растущей сложности IT-инфраструктуры (51%), во вторую - из-за требований регуляторов (43%). Каждое четвертое крупное предприятие готово увеличивать бюджет на ИБ, чтобы повысить профессиональный уровень соответствующих специалистов", - говорится в исследовании.

Уточняется, что в 43% крупных компаний после киберинцидента, сопровождавшегося утечкой данных, изменились процедуры проверки подлинности для сотрудников и подрядчиков, в 39% - были внедрены дополнительные политики информационной безопасности, в 24% - принято решение о смене поставщика защитных продуктов и решений.

"Рост цифровизации, вызванный пандемией, привел к увеличению рисков в области информационной безопасности. Компаниям необходимо усиливать защиту, повышая осведомленность сотрудников и профессиональный уровень ИБ-специалистов. Чтобы действительно надежно обезопасить организацию от информационных угроз, требуются значительные инвестиции, но они оправдывают себя", - отметил управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Михаил Прибочий.

Эксперты компании рекомендуют инвестировать в обучение сотрудников, предоставлять специалистам по кибербезопасности возможности для дополнительного образования, поощрять обмен опытом между сотрудниками, а также давать им возможность работать над разнообразными и нестандартными задачами, а также в случае недостатка собственных ресурсов обращаться к надежным поставщикам услуг в области кибербезопасности.

Об исследовании

Опрос "Информационная безопасность бизнеса" проводился "Лабораторией Касперского" в мае - июне 2021 года среди 4 303 специалистов из компаний с более чем 50 сотрудниками из 31 страны, включая Россию.