ВС РФ: отсутствие трудового договора не снимает ответственности за невыплату зарплаты

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Отсутствие трудового договора или привлечение работника без уведомления работодателя не освобождает от обязанности оплаты за выполненную работу. Это разъяснил Пленум Верховного суда РФ в разработанном проекте постановления по вопросам привлечения к ответственности за административные правонарушения, связанные с трудовым законодательством.

"Необходимо иметь в виду, что административная ответственность по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата зарплаты - прим. ТАСС) наступает в том числе в случаях невыплаты заработной платы и иных выплат работникам, с которыми трудовой договор не заключался либо не был надлежащим образом оформлен, но они приступили к выполнению трудовой функции с ведома и по поручению работодателя либо его уполномоченного представителя", - пояснил пленум.

Даже когда гражданин был привлечен к работе работником, не уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать трудовые отношения между лицом, фактически допущенным к работе, и работодателем, "работодатель, в интересах которого была выполнена работа, обязан произвести оплату такому физическому лицу за фактически отработанное им время (выполненную работу)", пояснил пленум. Работник, который не имея полномочий от работодателя, допустил к работе нового работника, подпадает под ответственность об административном правонарушении по ч. 3 статьи 5.27 КоАП РФ в случае отказа работодателя признать отношения, возникшие между ним и лицом, фактически допущенным к работе.

Невыплата зарплаты

Пленум ВС отметил, что административное правонарушение, выражающееся в несвоевременной выплате работнику заработной платы и других выплат в рамках трудовых отношений, не является длящимся. Срок давности по нему начинает исчисляться со дня, следующего за днем, когда должна быть произведена выплата.

При этом каждая несвоевременная выплата должна квалифицироваться как отдельное нарушение. "Необходимо учитывать, что каждое нарушение установленного срока выплаты (неполной выплаты) заработной платы, других выплат независимо от количества работников, которым соответствующие выплаты не были произведены в одну и ту же дату, должно квалифицироваться как одно самостоятельное административное правонарушение, предусмотренное ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, о чем составляется отдельный протокол об административном правонарушении", - пояснил Верховный суд.

Трудовой договор

Пленум Верховного суда напомнил, что обязанность по надлежащему оформлению трудовых отношений с работником - заключить письменный трудовой договор - возлагается на работодателя. "Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, но при этом работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного представителя, то трудовой договор считается заключенным и работодатель <…> обязан не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе оформить трудовой договор в письменной форме. Невыполнение данной обязанности в названный срок свидетельствует об уклонении работодателя от оформления трудового договора", - пояснил пленум. За уклонение от оформления трудового договора или ненадлежащее его оформление закреплена ответственность по ч. 4 ст. 5.27 УК РФ. Под ненадлежащим оформлением трудового договора, пояснил пленум, следует понимать отсутствие в договоре сведений и условий, которые предусмотрены частями 1 и 2 статьи 57 Трудового кодекса РФ. При этом невключение в трудовой договор условий реализации трудовых прав и обязанностей, предусмотренных коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами (например, конкретной даты выплаты заработной платы), не образует административного правонарушения, поскольку у работодателя отсутствует предусмотренная законом обязанность закреплять соответствующие положения в трудовом договоре.

Доказательства трудовых отношений

К доказательствам наличия между работником и работодателем трудовых отношений, а именно личного выполнения работником за плату трудовой функции в интересах, под управлением и контролем работодателя, помимо протокола об административном правонарушении, в частности, могут быть отнесены объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания лица, фактически допущенного к работе, и свидетелей, письменные доказательства (например, оформленный пропуск на территорию работодателя, журнал регистрации прихода-ухода работников на работу, графики работы, журнал вводного инструктажа об ознакомлении работника с техникой безопасности, ведомости выдачи денежных средств, заполняемые или подписываемые лицом, фактически допущенным к работе, товарные накладные, счета-фактуры, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах, переписка сторон, в том числе по электронной почте), материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, пояснил пленум.

Впервые разработанный Верховным судом РФ проект постановления пленума с разъяснениями о привлечении к административной ответственности за нарушение трудового законодательства после обсуждения отправлен на доработку в редакционную комиссию.