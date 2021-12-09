Минфин надеется на решение вопросов законодательного регулирования криптовалют в 2022 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Дальнейшее законодательное регулирование в сфере операций с криптовалютами может быть реализовано уже в следующем году. Такое мнение высказал глава департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков.

"Ясность в регулировании [рынка криптовалют] обеспечит, по крайней мере, понятные правила игры для бизнеса. Мы, конечно, надеемся, что в следующем году мы сможем эту ясность реализовать", - сказал он, выступая на Международном экономическом инновационном цифровом конгрессе РАКИБ.

Чебесков отметил, что разработка подходов к регулированию отрасли будет осуществляться по поручению председателя правительства РФ.

"Игнорировать тот факт, что больше 10 млн человек имеют криптокошельки, тоже нельзя", - подчеркнул он.

Кроме того, необходимость в новых законодательных инициативах в этой сфере обусловлена, в частности, увеличением налоговых поступлений в бюджет, считает Чебесков. "Мы теряем, в том числе и деньги в бюджет, потому что и компании, и граждане в некой серой правовой зоне оперируют. Поэтому для них нет никаких требований, чтобы они платили с этого налоги", - добавил он.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев сообщил, что в верхней палате парламента будет создана рабочая группа, которая займется законодательным регулированием операций с криптовалютами.