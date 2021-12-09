В МИД РФ надеются на выработку единых норм по защите интересов стран в борьбе с коррупцией

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает на выработку единых норм по защите интересов стран, понесших ущерб от коррупционных преступлений. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Опыт взаимодействия в рамках Конвенции [ООН против коррупции] подсказывает необходимость совершенствования международно-правовой базы антикоррупционного сотрудничества. Так, важнейшей частью Конвенции ООН против коррупции является оказание содействия друг другу в вопросе возвращения спрятанных в иных юрисдикциях преступных доходов. Конвенция предлагает здесь только рамочные меры", - сказал он.

"Россия при поддержке развивающихся стран, наиболее страдающих от вывода за рубеж незаконно нажитых капиталов, внесла предложение о необходимости укрепления международно-правового режима возвращения преступных активов, что нашло свое отражение в Политической декларации специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН против коррупции, состоявшейся в июне этого года. Надеемся, что итогом этой работы станет выработка единых норм, обеспечивающих интересы стран, понесших ущерб от действий коррупционеров", - подчеркнул Сыромолотов.

Международный документ

Замглавы МИД напомнил, что 9 декабря в мире вспоминают день, когда большинство стран - членов ООН подписали Конвенцию ООН против коррупции - "уникальный международно-правовой документ, охватывающий весь спектр сотрудничества на антикоррупционном треке, меры по предупреждению коррупции как в государственном, так и в частном секторе, возвращение активов, полученных в результате совершения коррупционных преступлений, вопросы взаимодействия правоохранительных органов".

По словам Сыромолотова, данная Конвенция "делает мир прозрачнее, помогает странам-участницам совместно противостоять коррупции настолько, насколько они готовы идти на взаимодействие друг с другом". При этом важнейший аспект этого взаимодействия - обмен опытом, законодательными новшествами, наработками в области использования современных технологий, добавил он.

Замминистра подчеркнул, что этот передовой опыт помогает перенимать механизм обзора реализации Конвенции, в котором участвуют на равных все страны-участницы. "Механизм этот весьма полезен. По результатам взаимных обзоров составляются рекомендации, помогающие ликвидировать пробелы в законодательстве, усовершенствовать работу по предотвращению коррупции", - отметил он.

"Например, по итогам первого раунда обзора РФ для повышения эффективности международного сотрудничества было рекомендовано расширить практику заключения соглашений с другими странами. Такие, прежде всего, межведомственные соглашения у нас были и раньше, но сейчас их число значительно увеличилось. Российскими компетентными органами с тех пор подписаны соглашения с коллегами из порядка двадцати стран", - указал дипломат.