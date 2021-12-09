ЦБ и ФССП подписали соглашение о регулярном обмене информацией о финорганизациях

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Банк России подписал соглашение об информационном взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России, в соответствии с которым между ними будет осуществляться регулярный обмен информацией о финансовых организациях и их клиентах. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

"Такое сотрудничество направлено на совершенствование системы оценки рисков, сопряженных с деятельностью финансовых организаций, а также на защиту прав потребителей. Соглашение предусматривает, что Банк России и ФССП России на системной и регулярной основе будут обмениваться информацией о финансовых организациях и их клиентах. Обмен будет проходить централизованно, с соблюдением требований к защите информации и персональных данных", - говорится в сообщении.

Банк России сможет получать от ФССП России сведения об исполнительных производствах, в которых одной из сторон является финансовая организация. "Эти данные позволят регулятору более предметно и адресно оценивать устойчивость компании и "чистоплотность" ее бизнес-модели, проводить комплексный анализ долговой нагрузки заемщиков и анализировать деятельность финансовых организаций в региональном разрезе", - сообщает регулятор. Отмечается, что предоставленная информация о судебных решениях в отношении организаций с отозванными лицензиями позволит повысить качество постлицензионного контроля со стороны ЦБ РФ.

Банк России, как предполагается, будет предоставлять ФССП России информацию об отзывах лицензий у страховых организаций. В дальнейшем предполагается расширение перечня данных, передаваемых сторонами в рамках соглашения.