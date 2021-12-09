Почти €50 млрд из фонда восстановления ЕС после пандемии пойдут на образование

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Почти €50 млрд из европейского фонда восстановления экономики после пандемии под названием "ЕС нового поколения" пойдут на проекты в сфере образования. Об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на онлайн-форуме по проблемам образования.

"Фонд "ЕС нового поколения" - из него более 12% ассигнований будут направлены в образовательные системы. Это около €50 млрд. В частности, 19 государств ЕС смогут снабдить студентов и преподавателей электронными устройствами. Например, Словакия намерена увеличить количество подключенных к Интернету классных комнат с одной трети сегодня до 90% [через 7 лет]", - сказала она.

Фонд "ЕС нового поколения" объемом €750 млрд был утвержден в прошлом году на период в 7 лет. Эти средства будут привлечены в качестве займов за счет эмиссии евробондов, погашение которых должно быть осуществлено к 2052 году.