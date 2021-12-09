{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Почти €50 млрд из фонда восстановления ЕС после пандемии пойдут на образование

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 19 государств смогут снабдить студентов и преподавателей электронными устройствами

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Почти €50 млрд из европейского фонда восстановления экономики после пандемии под названием "ЕС нового поколения" пойдут на проекты в сфере образования. Об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на онлайн-форуме по проблемам образования.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Фонд "ЕС нового поколения" - из него более 12% ассигнований будут направлены в образовательные системы. Это около €50 млрд. В частности, 19 государств ЕС смогут снабдить студентов и преподавателей электронными устройствами. Например, Словакия намерена увеличить количество подключенных к Интернету классных комнат с одной трети сегодня до 90% [через 7 лет]", - сказала она.

Фонд "ЕС нового поколения" объемом €750 млрд был утвержден в прошлом году на период в 7 лет. Эти средства будут привлечены в качестве займов за счет эмиссии евробондов, погашение которых должно быть осуществлено к 2052 году.

Теги
Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
Оператор ГТС Украины сообщил, что ЕС использовал четверть объема закаченного в ПХГ газа
По словам главы предприятия Сергея Макогона, такую ситуацию можно объяснить низким уровнем наполнения хранилищ и ускоренным отбором газа из-за недостаточных объемов снабжения
Читать полностью