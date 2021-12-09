Новогодние туры в Турцию подорожали на 30% за два года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Туры в Турцию на новогодние праздники подорожали в среднем на 30% за два года, в ОАЭ - на 48%. Об этом говорится в результатах исследования сервисов "Тинькофф путешествия" и Travelata.ru, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Средний чек на туры в Турцию на двоих на новогодние праздники 2021-2022 годов (89 585 руб.) вырос на 30% по сравнению с тем же периодом 2019-2020 годов (69 043 руб.), когда еще не были введены ограничения на перелеты по причине пандемии коронавируса. Средний чек на тур в ОАЭ в новогодние праздники 2021-2022 годов увеличился почти на 48% по сравнению с тем же периодом позапрошлого года", - говорится в исследовании.

По сравнению с прошлым годом средний чек на туры в Турцию вырос на 6,5%. Согласно исследованию, средняя стоимость туров по России на двоих на предстоящие новогодние праздники снизилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что может быть связано с увеличением предложения от локальных туроператоров и введением QR-кодов в регионах. В прошлом году, когда для россиян было закрыто больше зарубежных направлений, цены на новогодние туры по России были на 12% выше, чем в 2021 году.

По данным аналитиков, 83% от числа всех бронирований туров на Новый год приходятся на зарубежные направления, 17% - на путевки по России. Самыми популярными зарубежными направлениями на новогодние праздники стали Египет, Турция, ОАЭ, Куба и Доминикана, внутрироссийскими - Адлер, Красная Поляна, Санкт-Петербург, Ялта и Сочи.

Исследование "Тинькофф путешествий" и Travelata.ru проводилось в рамках проекта Tinkoff Data на основе анализа данных покупок билетов в сервисе "Тинькофф путешествия", а также данных о тратах пользователей "Тинькофф" в категории путешествий.