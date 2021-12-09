WSJ: США отправят в ОАЭ делегацию, чтобы предостеречь эмираты от торговли с Ираном

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты направят в ОАЭ делегацию из высокопоставленных лиц, чтобы предупредить эмиратский бизнес о риске, которому себя подвергают компании из-за торговли с Ираном, подпавшим под санкции Вашингтона в связи с отступлением Тегерана от условий ядерной сделки. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Госдепартамента и Минфина США.

По словам источников издания, США предупредят, что страна фиксирует "транзакции, которые идут вразрез с введенными санкциями". Они добавили, что банки и компании, которые продолжат осуществлять торговые операции с Ираном вопреки санкциям, "подвергнут себя огромному риску".

Как отмечает издание, в составе делегации в ОАЭ отправится директор Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США Андреа Гацки. Делегация встретится с представителями нефтехимических компаний, частных фирм и банков.