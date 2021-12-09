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В России разработали декларацию по взаимодействию крупных и малых компаний

В Минэкономразвития отметили, что многие российские компании выразили готовность присоединиться к декларации

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство экономического развития России при участии деловых объединений и крупных компаний разработало декларацию по взаимодействию крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом в четверг на заседании комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству сообщила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

"Мы сейчас на площадке [первого зампреда правительства] Андрея Рэмовича Белоусова и с участием деловых объединений в сфере малого и среднего бизнеса, и с крупными компаниями разработали декларацию по взаимодействию крупного бизнеса с субъектами МСП. Она несколько шире, чем положение рассматриваемого законопроекта (о "выращивании" госзаказчиками поставщиков из сектора МСП, - прим. ТАСС), потому что речь в законопроекте, прежде всего, идет о закупках, то в декларации мы обобщили, изучили лучшие международные практики, изучили подходы крупных и, в том числе, иностранных компаний к внедрению ESG-стандартов", - сказала она.

Илюшникова подчеркнула, что многие российские компании выразили готовность присоединиться к декларации. "Мы хотим запустить инициативу, посмотрим, что будет дальше, естественно, будем донастраивать", - сказала она.

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